Muş'ta etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle aydınlatma direkleri ve ağaçlar devrildi, bazı araçlar hasar gördü.

Kent genelinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle Muş Devlet Hastanesi yakınındaki 11 katlı binanın dış cephesindeki yangın merdiveni seyir halindeki aracın üzerine devrildi.

Olayda araçta maddi hasar oluştu.

Farklı noktalardaki sokak aydınlatma direkleri ve ağaçların devrildiği kentte, bir aydınlatma direğinin park halindeki otomobilin üzerine devrilmesi sonucu hasar meydana geldi.