Muş'ta Gençlik Zirvesi Düzenlendi

20.05.2026 14:17
Muş'ta, gençlerin bağımlılıkla mücadele ettiği bir zirve düzenlendi. Gelecek için çözümler arandı.

Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "7 Bölge 7 Çözüm Muş Ulusal Gençlik Zirvesi" programı düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Prof. Dr. Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda "Bağımlılıkla Mücadelede Gençliğin Gücü, Geleceğin Güvencesi" mottosuyla yapılan zirve, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Dr. Ayhan Özkan'ın moderatörlüğünü yaptığı zirveye, Lokman Hekim Üniversitesi, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Muş Alparslan Üniversitesi'nden akademisyenler katıldı.

Zirvede, madde ve dijital bağımlılık başta olmak üzere gençlerin karşı karşıya kaldığı bağımlılık türleri, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkileri, korunma yöntemleri ile gençlerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesinin bağımlılıkla mücadeledeki önemi ele alındı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yusuf Kılıç, yaptığı konuşmada, gençliğin, bir milletin en büyük gücü, en kıymetli hazinesi ve yarınlara uzanan en sağlam köprüsü olduğunu söyledi.

Gençlerini iyi yetiştiren, onların fikirlerine değer veren, hayallerine alan açan toplumların geleceğe daha güvenle yürüyeceğini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Bu nedenle gençlerimizin sorunlarını dinlemek, beklentilerini anlamak, çözüm önerilerini değerlendirmek ve onları karar alma süreçlerinin aktif bir parçası haline getirmek büyük önem taşımaktadır. Bu anlamlı zirve de tam olarak bu anlayışın bir yansımasıdır. Ülkemizin farklı bölgelerinden gelen düşüncelerin, tecrübelerin ve önerilerin Muş'ta buluşması, gençlik politikaları adına son derece değerli bir adımdır. Bizler, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın vizyonu doğrultusunda gençlerimizin sadece bugünün değil, yarının da mimarları olduğuna inanıyoruz. Gençlik merkezlerimiz, yurtlarımız, spor tesislerimiz, gönüllülük faaliyetlerimiz, eğitim, kültür, sanat, teknoloji ve spor alanındaki çalışmalarımızla gençlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz."

Muş Valisi Avni Çakır'ın himayelerinde müdürlük olarak temel hedeflerinin, gençlerin kendilerini ifade edebildiği, üretebildiği, geliştirebildiği, sosyal hayata aktif katılım sağlayabildiği, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişebildiği ortamlar yaratmak olduğunu ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"Sizlerin düşünceleri bizim için çok kıymetli çünkü gençliğin olduğu yerde dinamizm vardır, umut vardır, yenilik vardır, çözüm vardır. Bugün burada dile getirilecek her fikir, her öneri ve her bakış açısı ülkemizin gençlik çalışmalarına katkı sunacak önemli bir değer taşımaktadır. Unutmayınız ki çözümün merkezinde siz varsınız. Sizler sadece geleceğin yöneticileri, bilim insanları, sporcuları, sanatçıları ve akademisyenleri değil, aynı zamanda bugünün de aktif bireyleri, fikir sahipleri ve güçlü temsilcilerisiniz. Zirvemizin ilimiz, bölgemiz, gençlerimiz ve ülkemiz adına hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Akademisyenler tarafından katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona eren programa, lise ve üniversite öğrencileri ilgi gösterdi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
