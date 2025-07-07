Muş'ta İlk Açık Prostat Ameliyatı - Son Dakika
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Muş'ta İlk Açık Prostat Ameliyatı

07.07.2025 17:08
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Muş'un Malazgirt ilçesinde ilk kez açık prostat ameliyatı gerçekleştirildi, hasta tedavi altında.

Muş'un Malazgirt ilçesinde ilk defa açık prostat ameliyatı gerçekleştirildi.

Mengüçgazi Mahallesi'nde yaşan 52 yaşındaki Raif Akgün rahatsızlığı nedeniyle Malazgirt Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkiklerde prostatında tümör tespit edilen Akgün, Üroloji Uzmanı Dr. İbrahim Olğun ve ekibi tarafından ameliyata alındı.

Yaklaşık 2 saat süren ameliyatın ardından servise alınan Akgün'ün tedavisi devam ediyor.

Olğun, gazetecilere, hastanelerinde ilk kez açık prostat ameliyatı yaptıklarını söyledi.

Merkezlerine başvuran 52 yaşındaki hastanın prostatında tümör tespit ettiklerini belirten Olğun, şunları kaydetti:

"Hastamızı ameliyata aldık. Operasyon başarılı geçti. Hastanın serviste tedavisi devam ediyor. Sağlık durumu iyi. Merkezimiz ikinci basamak bir hastane. Artık bu tür ameliyatları rahatlıkla yapabiliyoruz. Güçlü bir anestezi ekibimiz var. Hastanemize çevre illerden de hastalar başvuruyor." diye konuştu.

Akgün ise "Tedavim burada yapılmasaydı başka şehirlere gitmek zorunda kalacaktım. İlçemizde böyle donanımlı bir hastanenin, uzman doktorların olması çok önemli. Ameliyatım başarılı geçti. Doktorlarımızdan Allah razı olsun." dedi.

Hastane Müdürü Sırrı Şahin de "Hastanemizde başarılı ameliyatların yapılması bizi sevindiriyor. Doktorumuz İbrahim Olğun ve personelimize teşekkür ediyorum. Tüm hastalara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Muş'ta İlk Açık Prostat Ameliyatı - Son Dakika

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