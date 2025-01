Muş'ta Kapanan Köy Yolları Açıldı

Güncel

Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

MUŞ - Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolları, ekiplerin yoğun çalışması ile ulaşıma açıldı.

Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle kapanan Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolları, Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2 ile 3 metreye kadar ulaştığı bölgelerde, ekipler kar küreme çalışmaları yaparak yolları temizledi.

İş Makinesi Operatörü Mücahit Yıldırım, kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kalınlığı 2 ile 3 metreyi bulan karda zorlu çalışma yürüttüklerini belirterek, "Şu an Cevizlidere bölgesindeyiz. Karla mücadelemiz devam ediyor. İki gün önce yağan karın ardından şu an tipi var. Yer yer 2 metre, yer yer de 3 metre olmak üzere tipi doldurdu. Şu an onu açıyoruz, İnşallah bugün biter. İl özel idare ekibi olarak da 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlar mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz" dedi.