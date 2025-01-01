Muş'ta Kapanan Köy Yolları Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Kapanan Köy Yolları Açıldı

Geniş Video İzle

Muş'ta yoğun kar yağışı sonrası kapanan köy yolları, ekiplerin çalışmalarıyla ulaşıma açıldı.

01.01.2025 12:32
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan köy yolları ulaşıma açıldı

MUŞ - Muş'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolları, ekiplerin yoğun çalışması ile ulaşıma açıldı.

Muş'un yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve fırtına nedeniyle kapanan Derecik-Ilıca-Ağıllı grup köy yolları, Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığının yer yer 2 ile 3 metreye kadar ulaştığı bölgelerde, ekipler kar küreme çalışmaları yaparak yolları temizledi.

İş Makinesi Operatörü Mücahit Yıldırım, kar yağışı ve tipi nedeniyle yer yer kalınlığı 2 ile 3 metreyi bulan karda zorlu çalışma yürüttüklerini belirterek, "Şu an Cevizlidere bölgesindeyiz. Karla mücadelemiz devam ediyor. İki gün önce yağan karın ardından şu an tipi var. Yer yer 2 metre, yer yer de 3 metre olmak üzere tipi doldurdu. Şu an onu açıyoruz, İnşallah bugün biter. İl özel idare ekibi olarak da 7/24 çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlar mağdur olmasın diye gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, Yaşam, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Kapanan Köy Yolları Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:48 Karadağ’da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı Karadağ'da silahlı saldırı: 7 ölü, çok sayıda yaralı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:04 “Kılıçdaroğlu geri dönüyor“ dedirten cinsten paylaşım "Kılıçdaroğlu geri dönüyor" dedirten cinsten paylaşım
10:48 Wanda Nara’dan 2024’e veda: Beni kirletmeye çalıştılar Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar
10:31 İstanbul’daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı İstanbul'daki büyük Gazze buluşmasına Süleyman Soylu da katıldı
10:25 Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı Evsiz sanılan adamın sahip oldukları şaşırttı
10:10 Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem Emlak satışı ve kiralamada yeni dönem
09:59 Hadise’nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı Hadise'nin yılbaşı gecesi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yarattı
09:52 Barış Alper’in annesine dediklerine beğeni yağıyor Barış Alper'in annesine dediklerine beğeni yağıyor
09:06 Samsun’da acı olay Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı Samsun'da acı olay! Oğlu tarafından ipte asılı bulunan adam kurtarılamadı
08:53 Ronaldo mu Messi mi İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları Ronaldo mu Messi mi? İşte 2024 yılının en çok kazanan futbolcuları
08:53 Açelya Topaloğlu’nun acı günü Anneannesi hayatını kaybetti Açelya Topaloğlu'nun acı günü! Anneannesi hayatını kaybetti
08:48 Binlerce kişinin katıldığı Filistin’e destek yürüyüşünden ilk görüntüler Binlerce kişinin katıldığı Filistin'e destek yürüyüşünden ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2025 23:01:53. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Kapanan Köy Yolları Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.