Muş'ta küçükbaş hayvanlar kar ve tipiye yakalandı
MUŞ - Muş'a kış erken geldi. Merada otlatılan küçükbaş hayvanlar aniden bastıran kar yağışı ve tipiye yakalandı.
Muş'un Karabey köyüne bağlı Kamiş mezrasında otlatmak için kırsala çıkarılan küçükbaş hayvanlar, aniden bastıran kar ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı. Kar yağışı ve fırtınada zor anlar yaşayan hayvanları bir arada tutmaya çalışan çoban, sürüyü köye güçlükle ulaştırdı.
Son Dakika › Güncel › Muş'ta Kar ve Tipi Küçükbaş Hayvanları Sardı - Son Dakika
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