Muş'ta karla mücadelede çalışmalar aralıksız sürüyor: Tüm köy ve mezra yolları açıldı
MUŞ - Muş'ta geçen hafta yaşanan yoğun kar yağışı ve fırtına nedeniyle kapanan köy ve mezra yolları, il özel idaresi ekiplerinin kararlı çabalarıyla tekrar ulaşıma açıldı.
Muş'ta kar yağışı ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan tüm köy ve mezra yolu, il özel idaresi ekiplerince açıldı. Özellikle 85 köy ve birçok mezranın yollarının kapanmasıyla başlayan mücadele, ekiplerin özverili çalışmalarıyla sonuç verdi. Bugün itibariyle 368 köy ve 217 mezraya ulaşımın sağlandığını belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kar kalınlığının yer yer 2-3 metreyi aştığı yüksek kesimlerde dahi ekiplerin kesintisiz çalışmasıyla ulaşıma kapalı bir yolun kalmadığını vurguladı.
Varto ilçesine bağlı Kartal Deresi'nde yol açma çalışmaları yapan kepçe operatörü Mücahit Yıldırım, etkili olan fırtına nedeniyle Kartal Deresi ve bağlı mezraların yolunda kar temizleme çalışması yaptıklarını belirterek, "Kar yağışı durdu ancak fırtına ve tipi nedeniyle yollarımız sürekli kapanıyor. Yer yer 3-4 metreyi bulan kar kalınlığında ilerlemekte güçlük çekiyoruz. Zor şartlarda görev yapıyoruz. Ancak vatandaşın ulaşımını sağlamak zorundayız. Bu açıdan 7/ 24 esasına göre görev yapmak zorundayız. Zaman zaman çığ tehlikesi de atlatıyoruz" şeklinde konuştu.
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