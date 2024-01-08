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Muş'ta kaza: Otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Muş'ta kaza: Otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı

Muş'ta meydana gelen trafik kazasında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Kullanılamaz hale gelen otomobilin hız göstergesi 240 kilometrede takılı kaldı.

Muş\'ta kaza: Otomobil refüje çarptı, 2 kişi yaralandı
08.01.2024 - 23:38,  Güncelleme: 23:42
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MUŞ'ta, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüj, ağaç ve aydınlatma direğine çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobilin hız göstergesinin 240 kilometrede takılı kaldığı görüldü.

Olay, saat 21.00 sıralarında Bitlis- Muş yolu üzerinde meydana geldi. Hasköy ilçesi istikametinden Muş'a gelen Ömer İnanç (28) yönetimindeki 65 EY 570 plakalı otomobil, Havalimanı Kavşağı'nda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Savrulan otomobil, ağaç ve aydınlatma direğine de çarpan durabildi. Kazada otomobildeki sıkışan sürücü İnanç ile yanındaki Fırat Koçar (32), itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma ve polis ekipleri de karayolunda önlem alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı. Kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla çekilirken, aracın hız göstergesinin 240 kiloketrede takılı kaldığı dikkati çekti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
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