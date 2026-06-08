Muş'ta Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Muş'ta Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni

Muş\'ta Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni
08.06.2026 19:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta düzenlenen kitap okuma yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Muş'ta Genç Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Şubesi tarafından düzenlenen "Bir Bilenle Bilge Nesil Kitap Okuma ve Kompozisyon Yarışması"nda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Kente gençlerin kitap okuma alışkanlığını geliştirmek, düşünsel gelişimlerine katkı sunmak ve milli, manevi değerlerle buluşmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 400 öğrenci ve 40 öğretmen katıldı.

Memur-Sen İl Başkanlığı konferans salonunda düzenlenen ödül töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, kitap okumanın gençlerin hayatındaki en önemli kazanımlardan biri olduğunu söyledi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında düşünen, sorgulayan, değerlerine bağlı ve sorumluluk sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Altay, "Sivil toplum kuruluşlarının eğitim alanındaki katkılarının önemli. Yarışmada seçilen eserlerin, gençlerin hem ülkeyi hem de dünyayı doğru okumalarına katkı sağlayacak. Kitapları okuyan tüm öğrencilerin bu sürecin kazananı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Muş Şube Başkanı Mahir Barışan ise dijitalleşmenin gençler üzerindeki etkilerine dikkati çekerek, öğrencileri kitapla buluşturmanın temel amaçları arasında yer aldığını ifade etti.

Bugüne kadar yaklaşık 3 bin öğrenciyi kitaplarla buluşturduklarını kaydeden Barışan, "Okuyan, araştıran ve üreten gençlik geleceğin teminatıdır. Eğitim-Bir-Sen, yalnızca sendikal faaliyetlerle sınırlı değil. Kültürel ve düşünsel gelişimi destekleyen çalışmalara da önem vermektedir. Bu yıl merkez ilçede Mustafa Kutlu'nun 'Ya Tahammül ya Sefer', Bulanık ilçesinde ise 'Filistin'in Kalbi' adlı eserlerinin okunduğunu ve yarışmanın gelecek yıllarda daha geniş katılımla sürdürülecek." diye konuştu.

Yarışmada Nizamülmülk Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencisi Berfin Kızılşara birinci, Prof. Dr. Fuat Sezgin Anadolu Lisesi öğrencisi Esra Dolugün ikinci, TOBB Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Sümeyye Akay üçüncü oldu.

Muş Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Alioğlu ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Sivil Toplum, Etkinlik, Kültür, Eğitim, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya Havalimanı’nda bebek bezinden servet çıktı Antalya Havalimanı'nda bebek bezinden servet çıktı
Aziz Yıldırım’dan Hakan Safi cephesine olay gönderme Aziz Yıldırım'dan Hakan Safi cephesine olay gönderme
Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok değerli Cumhurbaşkanı Erdoğan: COP31 Taraflar Konferansı’na giden yolda Sıfır Atık Forumu’nun üstlendiği misyon çok değerli
Seçimi kazanan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı Seçimi kazanan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler: Yine aynı çağrıyı yaptı
İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı İran, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattı
Ederson’dan Aziz Yıldırım’a telefon: Fenerbahçe’de seve seve kalmak isterim Ederson'dan Aziz Yıldırım'a telefon: Fenerbahçe'de seve seve kalmak isterim

19:36
Kasa doldu taştı Fenerbahçe’de tüm zamanların rekoru
Kasa doldu taştı! Fenerbahçe'de tüm zamanların rekoru
19:35
Esenyurt’ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
Esenyurt'ta nişanlısının yanında öldürülen gencin görüntüleri ortaya çıktı
19:12
“Grup toplantısı“ restleşmesi sürüyor Özgür Özel de aynı saati verdi
"Grup toplantısı" restleşmesi sürüyor! Özgür Özel de aynı saati verdi
19:00
Giderayak son kıyağını yapmış Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım’a bildirdi
Giderayak son kıyağını yapmış! Sadettin Saran yönetimi, anlaştıkları 4 ismi Aziz Yıldırım'a bildirdi
17:36
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
10 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Listede Mabel Matiz ve Yağmur Ünal da var
17:24
İran’dan “ABD eyaletlerini vururuz“ tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz
İran'dan "ABD eyaletlerini vururuz" tehdidi: Bunun bedelini ödeyebilir misiniz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 19:53:18. #7.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Kitap Okuma Yarışması Ödül Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.