Muş'ta Köyler Yeniden İskan Ediliyor

Muş'ta 1993 yılında terör saldırıları nedeniyle boşaltılan bazı köylere, sağlanan huzur ortamı sayesinde başlayan dönüşler sürüyor.

Sağlanan huzur ortamıyla yıllar sonra köylerine dönen vatandaşlar, yıkılan ya da kullanılamaz hale gelen evlerinin yerine yeni konutlar inşa ederek yeni yaşam alanları oluşturuyor.

Daha önce terör saldırıları nedeniyle evlerin boşaltıldığı bölgelerin güvenli hale gelmesiyle altyapı çalışmalarının da hızlandırıldığı köylere, yol, içme suyu ve elektrik gibi temel hizmetler götürülüyor.

Yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği köylerine yeniden dönmeye başlayan vatandaşlar, tarım, hayvancılık, bağ ve bahçe işleriyle uğraşarak üretime katkı sağlıyor.

Terör saldırıları nedeniyle uzun yıllar boş kalan Muş'a 34 kilometre uzaklıktaki Kayalısu köyüne dönenler de yeni evler inşa ediyor, tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağlıyor.

"Bugün hane sayımız 125'e yaklaştı"

Kayalısu Köyü Muhtarı Bilal Erez, AA muhabirine, terör riskinin ortadan kalkmasıyla yıllar sonra köylerine dönmeye başladıklarını söyledi.

Köye yol, su ve temel altyapı hizmetlerinin ulaştırılmasıyla vatandaşların konut yapımına başladığını belirten Erez, şunları kaydetti:

"'Terörsüz Türkiye' süreciyle köylere dönüşler hız kazandı. Bu süreçte devletimizin önemli katkıları oldu. Büyükşehirlere göç edenler yeniden köylerine dönmeye başladı. Bugün itibarıyla köyümüzün büyük bölümü yeniden iskan edilmiş durumda. Bölgemizin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Vatandaşlarımız yeniden hayvancılığa başladı. Burada kış şartları oldukça ağır geçiyor. Yaklaşık 6 ay süren kış mevsiminde kar kalınlığı yer yer 3-4 metreyi bulabiliyor. Bu nedenle vatandaşlarımız şimdiden kış hazırlıklarını yapıyor. Bölgede sağlanan huzur ve güven ortamı için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devlet büyüklerimize teşekkür ediyorum."

Bölgenin geçmiş yıllarda terör nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadığını anlatan Erez, şöyle devam etti:

"Bazı mezralarımız uzun yıllar boş kaldı. Huzurun sağlanmasıyla birlikte dönüşler başladı. Bugün hane sayımız 125'e yaklaştı. Köyümüz 1993 yılında büyük ölçüde harap olmuştu. Devletimizin desteğiyle altyapı, içme suyu ve köprü gibi önemli hizmetler gerçekleştirildi. En büyük sorunlarımızdan biri de tapu ve kadastro çalışmalarının tamamlanmamış olmasıydı. Terör nedeniyle bu çalışmalar uzun yıllar yapılamadı ancak bu sorunlar da çözüme kavuşuyor."

"Köyümüze okul yapılmasını istiyoruz"

Abdülkerim Erboğa da 1993 yılında terör baskısı nedeniyle boşaltılan köylerine yıllar sonra yeniden döndüklerini ifade etti.

Evlerini terk ederek büyükşehirlere göç edenlerin köylerine dönmeye başladığını vurgulayan Erboğa, şunları dile getirdi:

"Kendi imkanlarımızla evlerimizi yeniden inşa ediyoruz. Büyükşehirlerde yaşam artık çok zor. Devletimizin bize destek olmasını bekliyoruz. Dedelerimizden ve babalarımızdan kalan topraklara sahip çıkmak istiyoruz. Köyü yeniden ayağa kaldırma sorumluluğu bizde. Köyümüze okul yapılmasını istiyoruz."