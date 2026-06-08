Muş'ta Meralar Canlandı

Muş'ta çetin geçen kışın ardından yeşeren meralar, sürülerle canlandı.

Merkeze bağlı Yoncalıöz köyünde havanın ısınmasıyla doğa canlandı, meralar yeşerdi.

Zorlu bir kışı geride bırakan köydeki besiciler, büyükbaş hayvan sürülerini meralarda otlatmaya başladı.

Besiciler, hayvanları otlaklara götürmek için bu yıl etkili olan yağışlar nedeniyle su seviyesi yükselen Murat Nehri'nin sığ noktalardan geçirip meralara ulaştırıyor.

Muhtar Nizamettin Balkaya, AA muhabirine, hayvanların nehirden geçirilerek suyun diğer tarafındaki meralarda otlatıldığını söyledi.

Köyde geçim kaynağının hayvancılık olduğunu belirten Balkaya, "Akşam da yine hayvanlar nehirden geçerek ahırlara geliyor. Ne kadar zorluk çeksek de muhakkak tarıma, hayvancılığa devam edeceğiz. Çünkü devam etmediğimiz zaman köylü olarak geçimimizi sağlayamayız. Köyümüz 1070 nüfusludur." dedi.

Hayvanların götürüldüğü noktada suyun yönünün değiştirilmesini isteyen Balkaya, ıslah çalışmasıyla bu sıkıntının giderilebileceğini belirtti.

Besici Hanifi Aydın da nehir suyunun geniş bir alana yayıldığını, yapılacak bir yolla bu sorunun ortadan kaldırılabileceğini aktardı.