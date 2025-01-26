Muş'ta Miraç Kandili Programı

Muş'ta camilerde Miraç Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.
Kandil dolayısıyla kent merkezindeki Çağlayan Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, vatandaşlar dua etti, namaz kıldı.
İl Müftüsü İbrahim Halil Demir'in vaaz verdiği kandil programının ardından camiye gelenlere ikramlarda bulunuldu.
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