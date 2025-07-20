Muş’ta Öğrencilerden Mobilya Üretimi - Son Dakika
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Muş’ta Öğrencilerden Mobilya Üretimi

20.07.2025 12:18
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Muş'taki Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, öğrencilerle kamu kurumlarının mobilya ihtiyaçlarını karşılıyor.

Muş'ta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilerin hazırladığı masa, sandalye, kitaplık, pano ve dolaplarla kamu kurumları ve okulların mobilya ihtiyaçları karşılanıyor.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü'nde eğitim gören 90 öğrenci, okul saatlerinin dışında yaz aylarında da üretime devam ediyor.

Yetenekli öğrencilerin ellerinden çıkan masa, sandalye, kitaplık, pano ve dolaplar, talep üzerine kentte hizmet veren kamu kurumları ve okulların ihtiyacı için kullanılıyor.

Atölyede teknisyen ve 5 uzman öğretmenden eğitim alarak meslek öğrenen öğrenciler, ürettikleri ürünlerle hem para kazanıyor hem de kamuda tasarruf yapılmasını sağlıyor.

Bir yılda 30 okul ve kamu kurumunun mobilya ihtiyacını karşılayan okulun Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü Alan Şefi Mehmet Kılıç, AA muhabirine, yürüttükleri çalışmayla üretime ve ekonomiye katkı sağladıklarını söyledi.

Yaz tatilinde de öğretmen ve öğrencilerin üretimi sürdürdüğünü belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Mevcut ve yeni açılan okulların ve kamu kurumlarının donatım malzemelerini öğrencilerimiz karşılıyor. Bu donatılar arasında müdür ve müdür yardımcılarının kullandığı masalar, panolar, toplantı masaları ve sandalyeler yer alıyor. Öğrencilerimiz okulumuzun imkanlarıyla bunları üretiyor. Yaz tatili boyunca üretim yapmaya devam edeceğiz. Amacımız ihtiyaç duyulan ve talep edilen tüm okul ve kamu kurumlarının eksiklerini gidermek. Öğrencilerimiz, burada yaparak ve yaşayarak öğreniyor. Kazandıkları parayla ailelerine destek oluyorlar. Son sınıfa gelen öğrencilerimiz ustalaşmış oluyor. Böylece mezun ettiğimiz öğrenciler iş yerlerini açabilecekler."

"Tatili meslek öğrenerek geçirmek istedik"

Atölyede üretim yapan 11. sınıf öğrencisi Sedam Sönmez "Burada eğitimin yanında iş öğrendik. Hem meslek öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz. Ailemize katkı sağlıyoruz. Okullar şu an tatil ama çalışmaya devam ediyoruz. Tatili meslek öğrenerek geçirmek istedik. Burada olmaktan mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Anadolu Lisesi, Yerel Haberler, Ekonomi, Eğitim, Güncel, Kamu, Son Dakika

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