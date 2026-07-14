Muş\'ta Otomobil Yangını

MUŞ'ta hareket halindeyken alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

Olay, dün akşam saatlerinde Muş Taşo Mezarlığı yakınlarında meydana geldi. Motor kısmından çıkan duman üzerine sürücü otomobili park etti. Sürücü ve arkadaşı, kendi imkanlarıyla alevleri söndürmeye çalışırken, meydana gelen patlamanın ardından büyüyen alevler aracı sardı.

Muş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında otomobil, kullanılamaz hale geldi.