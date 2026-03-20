Muş'ta Ramazan Bayramı Programı - Son Dakika
Muş'ta Ramazan Bayramı Programı

Muş\'ta Ramazan Bayramı Programı
20.03.2026 17:32
AK Parti Muş İl Başkanlığı, bayram dolayısıyla program düzenleyerek sağlık ve huzur diledi.

AK Parti Muş İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi.

İl başkanlığında gerçekleştirilen programda, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, belediye başkanları, partililer ve muhtarlarla bayramlaştı.

Şimşek, bayramın sağlık, huzur, mutluluk ve barış içinde geçmesi temennisinde bulundu.

Orta Doğu'da yaşanan gelişmeleri hatırlatan Şimşek, güçlü bir Türkiye ve yarınlar için el ele vererek çalışmak gerektiğini ifade etti.

AK Parti İl Başkanı Melik Emre de İran'daki gelişmelere değinerek, "Yaşanan bunca kaosun ve sıkıntının ortasında, üst tarafımızda Ukrayna-Rusya savaşı, yanımızda İran, Amerika ve İsrail arasındaki gerilimler, Suriye ve Irak'ta kargaşa varken, böyle selametli ve huzurlu bir bölgede yaşıyor olmaktan dolayı Allah'a hamd ediyorum. Bugün bayramı idrak edebiliyorsak bu da devletimizin gücünün, büyüklüğünün ve yöneticilerimizin basiretinin bir sonucudur. Temennimiz, devlet yöneticilerimizin bu basiretinin ebediyen daim olmasıdır." dedi.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, AK Parti, Güncel, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Ramazan Bayramı Programı - Son Dakika

SON DAKİKA: Muş'ta Ramazan Bayramı Programı - Son Dakika
Advertisement
