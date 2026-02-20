Muş\'ta Silah Operasyonu: 6 Gözaltı

Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen operasyonlarda silah ve mühimmat ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 6136 ve 2521 sayılı kanunlara muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Malazgirt'te tespit edilen 6 zanlıya yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin ikametlerindeki aramada, Kalaşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız 2 tabanca ve 3 av tüfeği, 352 tabanca mühimmatı, 146 av tüfeği mühimmatı ile 3 tabanca şarjörü ele geçirildi.

Silah ve mühimmatlara el konuldu, 6 şüpheli gözaltına alındı.