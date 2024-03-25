Muş'ta tek katlı ev ve ahırlar kara gömüldü
MUŞ - Muş'un yüksek kesimlerinde bir haftadır devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle tek katlı ev ve ahırlar adeta kara gömüldü.
Muş'ta ilkbahar mevsiminin gelmesine rağmen yüksek kesimlerde bir haftadır devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Köyde geçimini hayvancılıkla sağlayan besiciler, kar üzerinde hayvanlarına günde iki kez yem vererek besliyor. Merkeze 50 kilometre mesafedeki 1800 rakımlı Yukarıyongalı köyünde kar kalınlığı 1 metreye ulaşırken, tek katlı evler ve ahırlar ise kar altında kaldı. Köy sakinleri ise ev ve ahırlarının önünde biriken karları küreklerle temizledi.
Günde iki kez, sabah ve öğlen olmak üzere hayvanlarına yem verdiklerini söyleyen besicilerden Eyüp Omur, uzun süren kış mevsiminden dolayı hayvan yemlerinin tükendiğini ifade ederek, "Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır atasözünü şu an yaşıyoruz. 1 haftadır köyümüzde etkili olan kar yağışı her yeri beyaza bürüdü. Hava birden çok soğudu. Muş Ovası'nda hayvanlar dışarıda otlatılırken biz burada kar üzerinde hayvanlarımızı besliyoruz. Kar yağışından dolayı hayvanlarımızı kar üzerinde beslemeye devam ediyoruz. Samanlarımız bitmiş durumda. Kış mevsiminin uzun sürmesinden dolayı yem fiyatlarında artmış var. Son kar yağışı ile birlikte tek katlı evlerimiz tamamen kara gömüldü. Çatı ile yer bir oldu. Yazın merdivenle çıktığım çatıya yürüyerek çıktım" dedi.
Tek katlı evlerinin kar altında kaldığını söyleyen vatandaşlardan Halil Omur ise bahar mevsimini beklerken kış mevsiminin geri geldiğini ifade ederek, "Mart ayında etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Mart ayında baharı beklerken kış geri geldi. Köyümüzde yaklaşık 1 metre kar yağdı. Tek katlı evlerimiz tamamen kar altında kaldı" ifadelerini kullandı.
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