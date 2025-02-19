Muş'ta Zorlu Kış Dağcılık Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Muş'ta Zorlu Kış Dağcılık Eğitimi

Geniş Video İzle

TDF tarafından Muş'ta düzenlenen kış dağcılık eğitimi 105 dağcı katılımıyla gerçekleştirildi.

19.02.2025 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muş'ta TDF'den zorlu kış dağcılık eğitimi

MUŞ - Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından her kış dönemi Muş'ta düzenlenen "Kış Dağcılık Eğitimi" kapsamında, farklı illerden gelen 105 dağcı zorlu parkurlarda eğitim alıyor.

17-23 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen eğitimde, katılımcılar ilk olarak çadır kurarak teorik derslere tabi tutuldu. Ardından, kar kalınlığının 60 santimetreyi bulduğu Güzeltepe Kayak Merkezi mevkiinde sahaya çıkan dağcılar, uzman eğitmenler eşliğinde çeşitli teknikleri öğrendi.

Eğitim kapsamında, kar ve buzda güvenli yürüyüş, çığda hayatta kalma, karlı arazide yön bulma ve dağ yamacında ilerleme teknikleri uygulamalı olarak öğretildi. Zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen eğitimi sürdüren sporcular, doğa şartlarına karşı dayanıklılık kazanmayı hedefliyor.

TDF antrenörü ve Muş'taki eğitiminin teknik direktörü Mehmet Hakkı Oğur, "Burada Türkiye Dağcılık Federasyonu faaliyet programında yer alan 17-23 Şubat'ta Muş'ta düzenlenen kış eğitiminde aynı zamanda üniversite ev sahipliğinde yapılan bir kış eğitimi. Ülkenin muhtelif yerlerinde 105 dağcı arkadaşımızın katılımıyla gerçekleştirdiğimiz bir eğitim programı. Yine programın içeriğinde, doğada hayatta kalma, kış şartlarında barınma alternatif barınaklar yapma yürürken düşme ve düşerken de nelere dikkat edilmeli nasıl kurtulmalı, çığ nasıl oluşur, karın yüzeyi özellikleri neler ve parkurunu geçerken nelere dikkat edilir nerelerde çığ oluşur ve nasıl oluşur bunlar üzerinde sporcularımıza eğitim verdik" dedi.

TDF Spor Tırmanış Antrenörü Melek Karataş, "Her yıl Muş'ta düzenlenen kış dağcılık eğitimi bugün yine Üniversitenin ev sahipliği yaparak bizlere destek oldu. Gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından gelen 105 sporcu ve antrenörlerle birlikte burada bir etkinlik düzenledik burada sporcu arkadaşlarla güzel ve verimli bir eğitim gerçekleştirdik Muş adına da güzel bir katkı oldu" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu, Etkinlik, Türkiye, Eğitim, Güncel, Doğa, Spor, Muş, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muş'ta Zorlu Kış Dağcılık Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:09 Ankara’da sahte içkiden can kaybı 63’e yükseldi Ankara'da sahte içkiden can kaybı 63'e yükseldi
16:35 “Maaşımız yetmiyor“ diyen milletvekilinden yeni açıklama Ağzını fena bozdu "Maaşımız yetmiyor" diyen milletvekilinden yeni açıklama! Ağzını fena bozdu
15:40 Silahla şakalaşırken kendisini vurdu O anlar kamerada Silahla şakalaşırken kendisini vurdu! O anlar kamerada
15:37 Meteoroloji’den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı: Okullar yarın da kapalı olmalı
14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
01:07 TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras’a yurt dışına çıkış yasağı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Ömer Aras'a yurt dışına çıkış yasağı
00:17 Edirne’de baba-oğul tartışması kanlı bitti Edirne'de baba-oğul tartışması kanlı bitti
00:15 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hava trafiğine kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda hava trafiğine kar engeli
22:59 Prof. Dr. Hasan Sözbilir’den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den tsunami uyarısı: Yarım saat vaktimiz olacak
22:57 Mecidiyeköy’deki ulaşım çilesi kameralarda Mecidiyeköy'deki ulaşım çilesi kameralarda!
22:28 Kara teslim olan İstanbul’da kar küreme aracı dahi yolda kaldı Kara teslim olan İstanbul'da kar küreme aracı dahi yolda kaldı
22:17 Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti Yeniden Refah Partili belediye başkanı partisinden istifa etti
22:17 Ankara’da kar yağışı etkili oluyor Ankara'da kar yağışı etkili oluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 17:34:45. #1.13#
SON DAKİKA: Muş'ta Zorlu Kış Dağcılık Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.