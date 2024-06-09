Muş'tan Diyarbakır- Mardin kara yolundaki canlı hayvan borsasına hayvan satmak için gelen Samet Akın'dan haber alamayan yakınları, 30 Mayıs'ta otomobilinde cüzdanı ile cep telefonunu buldu. Yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Samet Akın'ı bulmak için çalışma başlatılırken, amcası Cezmi Akı, "Eğer bizi görüyorsa geri gelsin. Ailesi olarak onu bekliyoruz. Hem polisin hem de bizim çalışmalarımız sürüyor. En kısa zamanda Samet'i görenler mutlaka ya bize ya da polise bildirsin" dedi.
Son Dakika › Güncel › Muş'tan Diyarbakır'a hayvan satmak için gelen gençten 10 gündür haber alınamıyor - Son Dakika
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