Güncel

Muş'un doğa harikası doğaseverlerin yeni gözdesi oldu

MUŞ - Muş'un doğal güzellikleri arasında yer alan Kızılağaç Kanyonu, doğal yapısıyla ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunuyor.

Bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yeni doğa harikaları keşfedilmeye devam ediyor. Bu yerlerin başında ise Kızılağaç Kanyonu geliyor. Doğaseverlerin akın ettiği bu muhteşem kanyon, kısa sürede bölgenin en gözde yeri haline geldi.

Kızılağaç Kanyonu'nda son olarak Genç Adımlar Derneği tarafından bir gezi etkinliği düzenlendi. Dernek üyeleri, kanyonun doğal güzelliklerini keşfederek doğanın tadını çıkardı. Etkinlik, doğa yürüyüşleri, fotoğraf çekimleri ve çeşitli doğa sporları ile renklenirken etkinlik sonrası bölgede çöp toplama gerçekleştirildi.

Doğa Fotoğrafçısı ve Genç Adımlar Derneği Üyesi Muzafer Göç, Kanyonun zengin bitki örtüsü, berrak su kaynakları ve kaya oluşumlarıyla ziyaretçilerine adeta bir doğa şöleni sunduğunu söyleyerek, "Biz de bu doğal güzelliklerin halka açılması destekliyoruz. Çünkü böyle güzel yerleri insanların gezmesi ve hafta sonunu geçirmesi çok güzel olur. Ben bir fotoğrafçı olarak bu doğal güzellikleri ve bundan sonraki güzel olan yerleri keşfedip, Muşlu hemşerilerimize ve dışarıdaki doğal severlere tanıtmak amacımız. Bu konuda şu an bir gezi düzenledik. Arkadaşlarımızın katılımı çok iyi. Bundan sonraki katılımlar daha fazla olacak, inanılmaz güzel. Muş için çok güzel şeyler olacağına inanıyoruz" dedi.