Muş Valisi Avni Çakır, Yaşlılara Saygı Haftası\'nda mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır, 18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Çakır, mesajında, yaşlıların, tecrübeleri ve bilgi birikimleriyle geleceğe ışık tutan, geçmişi yaşatarak milli kültür ve değerlerini yarınlara aktaran toplumsal hafıza olduğunu belirtti.
Tarihin her döneminde milletin yaşlılarına gereken önemi verdiğini ifade eden Çakır, büyüğe saygının milletin en önemli töresi, vazgeçilmez geleneği olduğunu vurguladı.
Bu geleneği yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak, toplumun varlığını, birliğini, örnek aile yapısını, toplumsal dayanışmayı sürdürmede temel görevler arasında yer aldığını aktaran Çakır, şunları kaydetti:
"Unutmamalıyız ki varlığımız ve çocuklarımızın geleceği ne kadar önemliyse yaşlılarımız da bizim için o kadar önemlidir. Onların geniş ufukları, tecrübeyle kesinlik kazanmış bilgi ve birikimleri, her zaman yararlanmamız gereken, geçmişe ve bugüne olduğu kadar geleceğe de ışık tutan birer kaynaktır. Yaşlılarımıza ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vermek, insan onuruna yakışacak koşulları hazırlayıp sunmak, yaşama sevinçlerini kaybetmeden toplumla iç içe hayat sürmelerini sağlamak bizler için yalnızca bir sorumluluk değil, aynı zamanda da bir vefa borcudur. Yaşlılarımızın hayatını kolaylaştırmak, ekonomik durumlarını iyileştirmek ve kimseye muhtaç olmadan huzurlu ve mutlu bir ömür sürmelerini sağlamak, devletimizin öncelikli görevleri arasındadır. 18-24 Mart Yaşlılar Haftası'nı kutluyor, yaşlılarımıza sağlıklı, mutlu, huzurlu bir yaşam diliyorum."
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