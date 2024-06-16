Muş Valisi Avni Çakır, Emniyet ve Jandarma Personelinin Bayramını Kutladı

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Muş Valisi Avni Çakır, kentte görev yapan emniyet ve jandarma personelinin bayramını kutladı.

Muş Valiliğinde düzenlenen törende Vali Çakır ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, kurum amirleri, vatandaş ve çocuklarla bayramlaştı.

Daha sonra beraberindeki heyetle Hürriyet Polis Merkezi Amirliği'ne geçen Çakır, polislerle bir araya geldi.

Ardından İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden ve askerlerin bayramını kutlayan Çakır, güvenlik güçlerinin çok önemli bir görevi ifa ettiğini belirtti.

Çakır, "Her birinizin bayramını tebrik ediyorum. Allah sevdiklerinizle, ailelelerinizle nice bayramlara sizleri kavuştursun. Görevlerinizde üstün başarılar diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. İyi bayramlar diliyorum." dedi.

Çakır'a, Garnizon Komutanı Albay Ali Osman Sağlam, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Ahmet Kaya, Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı İbrahim Karlı ve AK Parti İl Başkanı Melik Emre eşlik etti.