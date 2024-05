Muş Valisi Avni Çakır, Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Güncel

Muş Valisi Avni Çakır, 10 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, mutlu ve huzurlu bir toplum olmanın yolunun hayatı paylaşmaktan geçtiğini belirtti.

Engelli bireyler için desteklerin artırtıldığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata üretken bireyler olarak katkı sunmaları ve hayatın her alanında kimseye ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken adımların atılması her çağdaş idarenin görevidir. Bu anlayışla devletimiz engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını artırıyor. Tarih boyunca birçok zaferler kazanan milletimizin kahramanlıkları ile gurur duyan devletimiz, her bireyin şahsına değer veren engelsiz projeleri hayata geçirmeye devam ediyor."

Amaçlarının engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok görünür olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Çakır, "Kentte, engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere devletimiz tarafından verilen hizmetlerin kalitesini artırmanın gayreti içindeyiz. Bugün olduğu gibi hepimizi hayata bağlayan toplumsal sevgi, saygı ve anlayış içinde tüm engelli kardeşlerimiz ile ailelerinin huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.