Muş Valisi Avni Çakır, Engelliler Haftası için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Muş Valisi Avni Çakır, Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır, Engelliler Haftası için mesaj yayımladı

Muş Valisi Avni Çakır, 10 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Çakır, mesajında toplumun mutlu ve huzurlu olabilmesi için hayatı paylaşmanın önemine vurgu yaparak, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımlarını artırmak için devletin gereken adımları attığını belirtti. Ayrıca, engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayatta daha görünür olmalarını sağlamak amacıyla devletin eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmaya çalıştıklarını ifade etti. Çakır, tüm engelli kardeşlerin ve ailelerinin huzurlu günler geçirmelerini temenni etti.

10.05.2024 10:33
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Muş Valisi Avni Çakır, 10 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Çakır, mesajında, mutlu ve huzurlu bir toplum olmanın yolunun hayatı paylaşmaktan geçtiğini belirtti.

Engelli bireyler için desteklerin artırtıldığını ifade eden Çakır, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata üretken bireyler olarak katkı sunmaları ve hayatın her alanında kimseye ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürebilmeleri için gereken adımların atılması her çağdaş idarenin görevidir. Bu anlayışla devletimiz engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata katılımlarını artırıyor. Tarih boyunca birçok zaferler kazanan milletimizin kahramanlıkları ile gurur duyan devletimiz, her bireyin şahsına değer veren engelsiz projeleri hayata geçirmeye devam ediyor."

Amaçlarının engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayatın içinde daha çok görünür olmalarını sağlamak olduğunu vurgulayan Çakır, "Kentte, engelli bireylerin önündeki engelleri kaldırmak amacıyla başta eğitim ve sağlık hizmetleri olmak üzere devletimiz tarafından verilen hizmetlerin kalitesini artırmanın gayreti içindeyiz. Bugün olduğu gibi hepimizi hayata bağlayan toplumsal sevgi, saygı ve anlayış içinde tüm engelli kardeşlerimiz ile ailelerinin huzurlu günler geçirmelerini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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