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Muş Valisi Avni Çakır, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti - Son Dakika
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Muş Valisi Avni Çakır, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

Muş Valisi Avni Çakır, karla mücadele ekiplerini ziyaret etti

Muş Valisi Avni Çakır, kentte etkili olan kar yağışının ardından yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerini ziyaret etti. Vali Çakır, kapanan köy yollarının açılması için yapılan çalışmaları inceledi ve çalışanlara tatlı ikram etti. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğunu belirten Çakır, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

31.01.2024 18:39
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Muş Valisi Avni Çakır, kentte etkili olan kar yağışının ardından yol açma ve genişletme çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerini ziyaret etti.

Kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle kapanan köy yollarının açılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Merkeze bağlı 1600 rakımlı Yukarıyongalı köyünde yol açma çalışması yürüten ekipleri ziyaret eden Vali Çakır, bölgede incelemelerde bulundu, çalışanlara tatlı ikram etti.

Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, il merkezinde kar kalınlığının 50 santimetreyi, yüksek kesimlerde ise 1 metreyi bulduğunu söyledi.

Yağışlardan dolayı 323 köy yolunun kapandığını belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Biz Muşlular kar yağışını büyük bir memnuniyetle, bereketle karşıladık. Hiçbir şikayetimiz yok. Yollarımızın büyük bir kısmını açtık. Şu anda burada da arkadaşlarımız son çalışmalarından birini gerçekleştirdi. İlk etapta köye geçiş verilmişti. Şimdi ise genişletme çalışması yapılıyor. Hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine fırsat vermedik. Acil hastası olan vatandaşlarımızın arazi şartlarına müsait araçlarımızla nakillerini gerçekleştirdik. Bu anlamda mağduriyet yaşanmadı."

Ekiplerin şu ana kadar geniş bir yol ağını kardan temizlediğini ifade eden Çakır, şöyle devam etti:

"Muş demek bir taraftan da zorlu coğrafi koşullar ve kar yağışı demek. Biz de İl Özel İdaresindeki tüm arkadaşlarımızla kış öncesi hazırlıklarımızı yapmıştık. 65'e yakın iş makinesi, 100'den fazla personelimizle gece gündüz sahadayız. Şu ana kadar yaptığımız kar temizleme çalışması 14 bin kilometreyi buldu. 14 bin kilometre çok ciddi bir rakam. Şubat ayında da yağışlar bekliyoruz. İnşallah o zaman da vatandaşlarımıza mağduriyet yaşatmayacağız. Biz bunları bereket olarak görüyoruz. İnşallah bu kar yağışlarının faydalarını da görürüz. İlimiz aynı zamanda tarım ve hayvancılık memleketi. Bahar aylarında bütün meralarımızın, arazilerimizin de yeşil örtüyle buluşmasını da sağlayacak."

Vatandaşların günlük hayatlarının ağır kış koşullarına rağmen devam etiğini dile getiren Çakır, "Devlet olarak bizim asli vazifelerimizden bir tanesi de budur. Karla mücadelenin bize ciddi bir mali faturası var. Devlet olmanın gereği bu. Vatandaşlarımızın her koşulda günlük hayatlarını sorunsuz geçirmelerini, ticaretlerinden, ziyaretlerinden, sosyal faaliyetlerinden mahrum kalmamalarını sağlamak bizim görevimiz." dedi.

Çakır, daha sonra köy merkezine geçerek vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

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