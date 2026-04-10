Muş ve Bitlis Arası Yol Kar Nedeniyle Kapandı

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçelerine ulaşımın sağlandığı kara yolu, kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Muş'un Hasköy ile Bitlis'in Mutki ilçeleri arasındaki kara yolunda da kar ve tipi etkisini artırdı.

Söz konusu güzergah, saat 19.00 itibarıyla tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı.