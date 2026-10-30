Musendem açıklarında hedef alınan gemide yangın çıktı, 25 mürettebat tahliye edildi

Musendem açıklarında hedef alınan gemide yangın çıktı, 25 mürettebat tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Umman Deniz Güvenliği Merkezi, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Musendem açıklarında Panama bayraklı RITI isimli ticari geminin hedef alındığını ve yangın çıktığını açıkladı. Açıklamaya göre gemideki 25 kişilik mürettebat tahliye edildi ve gerekli sağlık hizmeti sunuldu.
Umman, Hürmüz Boğazı yakınında hedef alınan Panama bayraklı ticari gemideki 25 kişilik mürettebatı tahliye etti.
Umman Deniz Güvenliği Merkezinden yapılan açıklamada, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Musendem kenti açıklarında, kıyıdan yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Panama bayraklı RITI isimli ticari gemiye yönelik tahliye operasyonuna ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, hedef alınmasının ardından yangın çıkan gemideki 25 kişilik mürettebatın tahliye edildiği ve gerekli sağlık hizmetinin sunulduğu belirtildi.
Kaynak: AA
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