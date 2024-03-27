MÜSİAD Kırgızistan Şubesi Bişkek'te İftar Programı Düzenledi - Son Dakika
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MÜSİAD Kırgızistan Şubesi Bişkek'te İftar Programı Düzenledi

MÜSİAD Kırgızistan Şubesi Bişkek\'te İftar Programı Düzenledi

MÜSİAD Kırgızistan Şubesi, başkent Bişkek'te Türklerin işlettiği bir restoranda iftar programı düzenledi. Programa Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü ve MÜSİAD üyeleri katıldı. MÜSİAD'ın ilk iftar sofrası Kırgızistan'da kuruldu ve diğer Orta Asya ülkelerinde de iftar programları düzenlenecek.

27.03.2024 22:07
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Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kırgızistan Şubesi, başkent Bişkek'te iftar programı düzenledi.

MÜSİAD Kırgızistan Şube Başkanı Suat Akpınar'ın ev sahipliğinde, başkent Bişkek'teki Türklerin işlettiği bir restoranda düzenlenen iftar programı, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Programa Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türkiye'nin Bişkek'teki kurumlarının yöneticileri, Büyükelçiliğin ataşeleri ve müşavirleri, MÜSİAD Türkiye ve Kırgızistan üyeleri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Doğan, burada yaptığı konuşmada, Türk ve Kırgız vatandaşlarının ramazanını kutladı, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Doğan, ramazan münasebetiyle Kırgızistan'da iftar programı düzenleyen MÜSİAD'a teşekkür etti.

MÜSİAD'ın ilk iftar sofrası Bişkek'te kuruldu

MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yücel, Orta Asya'da bu yılki ilk iftar programının ata yurdu Kırgızistan'da yapıldığını belirtti.

Yücel, Kırgızistan'daki iftar programının ardından sırasıyla Kazakistan, Özbekistan, Tacikistan, Azerbaycan ve son olarak Gürcistan'da iftar programı organize edeceklerini ifade etti.

İftar programın katılımcılarına MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı'nın selamlarını ileten Yücel, şunları kaydetti:

"Ramazan ayının verdiği sorumluluk çerçevesinde Kırgızistan'daki kardeşlerimizle birlikte olmak istedik. Bu güzel sofra için ve güzel ortam için MÜSİAD Kırgızistan Şube Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ediyorum".

Yücel, MÜSİAD'ın vatan ve millet için mücadele eden fertlerden oluştuğunu vurgulayarak, "Gayemiz yalnızca ticaret değildir, kültürel ilişkileri ve dostluk bağlarını güçlendirmektir." dedi.

Kırgızistan'a, MÜSİAD'ın 10 kişilik üyesi ile geldiğini söyleyen Yücel, iftar programına katılanlara teşekkür etti.

Yücel, Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Doğan'a, 6 Şubat 2023'teki depremde yetim kalan çocukların eğitimine katkı sağlamayı öngören "Yetim Hamilik Sertifikasını" takdim etti.

İftar sofrasında Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

Kaynak: AA

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