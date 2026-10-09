Musk, Starlink'in Hindistan'a girişini Ambani'nin engellediğini öne sürdü - Son Dakika
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Musk, Starlink'in Hindistan'a girişini Ambani'nin engellediğini öne sürdü

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Elon Musk, Hindistan'da milyarderlerin hakimiyetini korumak için Starlink'in engellendiğini öne sürüp Mukesh Ambani'yi eleştirdi. SpaceX'in 5 yıldır yasal şartları yerine getirmesine rağmen lisans alamadığını savunan Musk'ın iddiasını Hindistan İletişim Bakanlığı reddetti.

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Hindistan'da bazı milyarderlerin piyasadaki hakimiyetlerini korumak amacıyla uydu internet hizmeti Starlink'in ülkede faaliyet göstermesini engellediğini öne sürerek Hint milyarder Mukesh Ambani'yi eleştirdi.

Musk, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın en zengin iş insanı Ambani'yi hedef alarak "Hindistan'ın asıl patronu Ambani mi?" ifadesini kullandı.

Ambani gibi bazı Hint milyarderlerin piyasadaki hakimiyetlerini korumak amacıyla Starlink'in Hindistan'a girişini engellediğini savunan Musk, şirketinin 5 yıldır gerekli yasal şartları yerine getirmeye çalışmasına rağmen henüz lisans alamadığını belirtti.

Musk 7 Ekim'deki açıklamasında da "Ne yazık ki Hindistan halkı üzerindeki tekelci hakimiyetlerini sürdürmek isteyen bazı oligarklar tarafından engelleniyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Hindistan İletişim Bakanlığı ise Musk'ın iddiasını reddederek uydu iletişim hizmetleri için "adil ve ayrımcı olmayan" bir yetkilendirme çerçevesinin uygulandığını bildirmişti.

Musk'ın şirketi SpaceX, Hindistan'da Starlink'in uydu internet hizmetini sunabilmek için gerekli izinleri almaya çalışırken, Ambani'nin Reliance Jio şirketi ile Hint iş adamı Sunil Bharti Mittal'in Bharti Airtel şirketi ülkenin telekomünikasyon pazarında önemli bir paya sahip bulunuyor.

Hindistan hükümetinin verilerine göre, iki şirket yaklaşık 910 milyon geniş bant internet abonesiyle ülkedeki toplam abonelerin yüzde 80'inden fazlasına hizmet veriyor.

Kaynak: AA
HindistanTeknolojiElon MuskStarlinkSpacexGüncelDünyaSon Dakika

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