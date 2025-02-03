Musk ve Trump USAID'in Kapatılmasında Hemfikir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Musk ve Trump USAID'in Kapatılmasında Hemfikir

Elon Musk, USAID'in kapatılması gerektiğini Donald Trump ile paylaştı ve çalışanlara beyan gönderildi.

03.02.2025 17:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amerikalı iş insanı ve Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başında olan Elon Musk, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) kapatılması konusunda Başkan Donald Trump ile hemfikir olduklarını kaydetti.

Musk, sosyal medya platformu X'te katıldığı sohbet odasında USAID'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump'la USAID hakkında ayrıntılı görüşme yaptığını dile getiren Musk, "Trump, kapatılması gerektiği konusunda hemfikir." dedi.

Musk, "Görünen o ki bu sadece içinde solucan olan bir elma değil. Elimizde sadece solucan yumağı var. Bundan tamamen kurtulmalıyız. Bu onarılamaz durumda." diye konuştu.

USAID çalışanlarına Washington'daki genel merkez binasına "gelmemeleri" talimatı

Associated Press'e göre, Musk'ın kurumun kapatılması konusundaki sözlerinin ardından USAID, personeline e-posta gönderdi.

E-postada, çalışanlardan kurumun başkent Washington'daki genel merkezine "gelmemeleri" istendi.

Öte yandan, USAID'in 600'den fazla çalışanına kurum sistemlerine erişim engeli getirilirken, sistem içerisinde kalan personellere "binanın pazartesi günü kapalı olacağı" bildirildi.

Musk'tan USAID'e suçlama

Elon Musk, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "USAID bir suç örgütüdür. Artık ölme zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Daha önce de USAID hakkında paylaşımda bulunan Musk, ajansı "kötü" ve "Amerika'dan nefret eden radikal solcu Marxistlerin yuvası" olmakla suçlamıştı.

USAID tarafından finanse edilen tüm "dış kalkınma yardımları "askıya alınmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından "hayati insani yardımların" sürdürülmesi konusundaki ek feragate onay vermişti.

Öte yandan, Trump'ın, USAID'in Dışişleri Bakanlığına bağlayacak başkanlık kararnamesi hazırladığı iddia ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Elon Musk, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Musk ve Trump USAID'in Kapatılmasında Hemfikir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:40 “Yenidoğan Çetesi“ sanığı İlker Gönen için cenaze töreni Alanda tek bir çelenk vardı "Yenidoğan Çetesi" sanığı İlker Gönen için cenaze töreni! Alanda tek bir çelenk vardı
17:37 Celal Şengör’den Ege’deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah’a ısmarladık Celal Şengör'den Ege'deki depremler için ürküten sözler: Patlarsa hepimize Allah'a ısmarladık
17:34 Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek Erdal Beşikçioğlu, Türk siyaset tarihinde bir ilke imza atıyor! Ancak vatandaşın pek hoşuna gitmeyecek
17:34 Yunanistan’da büyük kaçış 7.3’lük depreme neden olan fay harekete geçti Yunanistan'da büyük kaçış! 7.3'lük depreme neden olan fay harekete geçti
16:26 İstanbul’da kar alarmı Uçuşlar iptal edilecek İstanbul'da kar alarmı! Uçuşlar iptal edilecek
08:21 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu 2023 Grammy Ödülleri Sahiplerini Buldu
08:19 Kabine bugün toplanıyor Masada 4 kritik başlık var Kabine bugün toplanıyor! Masada 4 kritik başlık var
08:15 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti 2 kırmızı kart ve penaltı kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
08:01 Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi Süper Lig devinde yıldız futbolcunun sözleşmesi feshedildi
07:56 İstanbul’da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi İstanbul'da okulların açılmasıyla birlikte trafik yoğunluğu artış gösterdi
07:50 Arsenal Manchester City’yi paramparça etti Arsenal Manchester City'yi paramparça etti
07:46 Haiti’de silahlı çeteler kasabaya saldırdı 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı Haiti'de silahlı çeteler kasabaya saldırdı! 50 kişi öldü, 100 ev yakıldı
07:36 Samet Akaydin’den Fenerbahçelileri delirtecek sözler Samet Akaydin'den Fenerbahçelileri delirtecek sözler
07:34 Ankara’da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı Ankara'da darbedilip, otomobille kaçırılmak istenen kadını mahalleli kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2025 19:08:41. #1.12#
SON DAKİKA: Musk ve Trump USAID'in Kapatılmasında Hemfikir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.