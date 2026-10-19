MUSKİ, Fethiye Çatalarık'ta 120 haneye kanalizasyon hattı döşemeye başladı

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, Fethiye ilçesine bağlı Çatalarık Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metre uzunluğunda kanalizasyon hattı için çalışmalara başladı.

Muğla Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, foseptik taşmalarının önüne geçmek ve atıksuların sağlıklı şekilde uzaklaştırılmasını sağlamak amacıyla yürütülen çalışma kapsamında 120 hanenin kanalizasyon altyapısına bağlantısı gerçekleştirilecek.

Yaklaşık 2 bin metrelik kanalizasyon hattının tamamlanmasıyla bölgedeki koku, sinek ve vidanjör ihtiyacından kaynaklanan çevresel sorunların önüne geçilmesi hedefleniyor.