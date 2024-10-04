Minik Müslüme'ye mezarında bile rahat yok, tahrip edip kaçtılar - Son Dakika
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Minik Müslüme'ye mezarında bile rahat yok, tahrip edip kaçtılar

Minik Müslüme\'ye mezarında bile rahat yok, tahrip edip kaçtılar

Mersin'in Gülnar ilçesinde kaybolduktan 10 gün sonra cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarında mermer kaplamanın bir kısmı kırıldı. Tahribatı kimin yaptığına dair inceleme başlatılırken mezarda bulunan emzik de dikkatlerden kaçmadı.

04.10.2024 13:41  Güncelleme: 14:30
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Mersin'in Gülnar ilçesinde, 3 yıl önce ailesi çadır kurarken kaybolan 10 gün sonra ise 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın mezarındaki mermer kaplamanın bir kısmı kırıldı. Tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Minik Müslüme'ye mezarında bile rahat yok, tahrip edip kaçtılar

KAYBOLDUKTAN 10 GÜN SONRA CANSIZ BEDENİ BULUNMUŞTU

Karaman'dan kış mevsimini geçirmek için Gülnar ilçesinin 175 metre rakımlı Yanışlı Mahallesi'ne gelen Sarıkeçili Yörüklerinden Yağal ailesi, 10 Kasım 2021'de konaklayacakları çadırı kurduktan sonra, saat 17.00 sıralarında kızlarının kaybolduğunu fark etti. En son oynarken görülen Müslüme'yi bulamayan ailesi, güvenlik güçlerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD, AKUT ve sağlık ekipleri sevk edilip, arama çalışması başlattı. Kaybolduktan 10 gün sonra, 7 kilometre uzaklıkta cesedi bulunan Müslüme Yağal'ın cenazesi, memleketi Karaman'ın Çeltek Mahallesi'ndeki Kazalpa Mezarlığı'na defnedildi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Müslüme'nin mezarındaki beşik şeklinde yapılan mermer kaplamanın bir kısmı kırık olarak bulundu. Polis ekipleri, tahribatın herhangi bir kişi ya da kişiler tarafından mı, yoksa yapısal nedenlerden dolayı mı gerçekleştiğini belirlemek için inceleme başlattı. Müslüme'nin mezarının üzerinde ne zaman bırakıldığı belirlenemeyen bir emzik ise dikkat çekti.

Minik Müslüme'ye mezarında bile rahat yok, tahrip edip kaçtılar

NE OLMUŞTU?

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında yaşayan aile, 10 Kasım 2021'de çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu belirti. Çalışma başlatan ekipler, 19 Kasım 2021'de ilçedeki kırsal alanda kayıp çocuğun cansız bedenini buldu.

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede, çocuğun tutuklanan büyükbabası Hasan Yağal hakkında "kasten öldürme", "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ve "cinsel amaçla cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından, tutuksuz sanıklar büyükanne Ayşe Yağal, anne Selvi Yağal ve ağabey O. Yağal için de "suçluyu kayırmak"tan hapis cezası istendi.

Hasan Yağal hakkında, gelini Selvi Yağal'a karşı "nitelikli cinsel saldırı"da bulunduğu, bu saldırı sonucunda gelininden doğduğu belirlenen A. Yağal'a karşı da "çocuğun cinsel istismarı" suçunu işlediği iddiasıyla hazırlanan ek iddianame dava dosyasıyla birleştirildi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, "suçluyu kayırmak"tan yargılanan tutuksuz sanıklar büyükanne A. Yağal ve ağabey O. Yağal'ın beraatini, anne S. Yağal'ın ise cezalandırılmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Minik Müslüme'ye mezarında bile rahat yok, tahrip edip kaçtılar - Son Dakika

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