Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, Gençlerle Sahur Yaptı

(BURSA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Görükle Gençlik Merkezi'nde düzenlenen sahur programında gençlerle buluştu.

Bozbey, Görükle Gençlik Merkezi'nde ders çalışan öğrencileri ziyaret etti. Gençler tarafından büyük bir coşkuyla karşılanan Bozbey, sahur sofrasını üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Programa CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Gökay Azak ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de katıldı.

Gençlerle sohbet edip Bursa'ya ilişkin talep, öneri ve düşüncelerini dinleyen Bozbey, öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Gençlerin mutlu ve huzurlu olabilecekleri, geleceğe güvenle bakabilecekleri bir kent oluşturmak için çalıştıklarını söyleyen Bozbey, bunu bir sorumluluk olarak gördüklerini anlattı.

Gençlerin gelişen teknoloji sayesinde dünyanın her yeriyle iletişim kurma olanağına sahip olduğunu dile getiren Bozbey, "Gençlerin hayata bakışıyla bizlerin hayata bakışı arasında çok fark var. Gençlerin her birine güveniyoruz. Farklı düşünceleri olabilir. Hiç önemli değil. En önemli duygu, insan sevgisidir. Mutlaka hedefleriniz olsun. Hedefi olmayanın başarılı olma ihtimali de yoktur. Hedefi koyarken de doğru planlama yapın. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum" dedi.

Programın sonunda Bozbey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kız öğrencilere de çiçek hediye etti.