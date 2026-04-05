Fenerbahçe\'nin iptal edilen golü geceye damga vurdu

Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde geceye damga vuran an yaşandı. Sarı-lacivertlilerin gol sevinci kısa sürdü, hakem kararı büyük şaşkınlık yarattı.

KORNER SONRASI GOL GELDİ

Pozisyon, Talisca’nın pasıyla başladı. Guendouzi’nin şutunu kaleci Ersin çelince Fenerbahçe hızlı korner kullandı. Guendouzi’nin ortasında Gökhan Sazdağı’nın ters vuruşu topu ağlara gönderdi. Statta büyük bir sevinç yaşandı.

SEVİNÇ YARIDA KALDI, OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL

Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar golü kutlarken, hakem Yasin Kol’dan beklenmedik bir karar geldi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun başlangıcında Guendouzi’nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Karar sonrası statta büyük bir şaşkınlık yaşandı. Tartışmalı iptal kararı, derbinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İşte o anlardan kareler;

Görüntü: beIN SPORTS

