Fenerbahçe'nin iptal edilen golü geceye damga vurdu
Fenerbahçe'nin iptal edilen golü geceye damga vurdu

05.04.2026 21:56
Fenerbahçe – Beşiktaş derbisinde geceye damga vuran an yaşandı. Fenerbahçe’nin korner sonrası bulduğu gol, Guendouzi’nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle hakem tarafından iptal edilirken, karar derbide büyük şaşkınlık ve tartışma yarattı.

KORNER SONRASI GOL GELDİ

Pozisyon, Talisca’nın pasıyla başladı. Guendouzi’nin şutunu kaleci Ersin çelince Fenerbahçe hızlı korner kullandı. Guendouzi’nin ortasında Gökhan Sazdağı’nın ters vuruşu topu ağlara gönderdi. Statta büyük bir sevinç yaşandı.

SEVİNÇ YARIDA KALDI, OFSAYT GEREKÇESİYLE İPTAL

Fenerbahçeli oyuncular ve taraftarlar golü kutlarken, hakem Yasin Kol’dan beklenmedik bir karar geldi. Hakem Yasin Kol, pozisyonun başlangıcında Guendouzi’nin ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü iptal etti. Karar sonrası statta büyük bir şaşkınlık yaşandı. Tartışmalı iptal kararı, derbinin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

İşte o anlardan kareler;

Görüntü: beIN SPORTS
Görüntü: beIN SPORTS
Görüntü: beIN SPORTS
Görüntü: beIN SPORTS
Görüntü: beIN SPORTS

Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Neco3955 Neco3955:
    geceye damgasını vuran penaltı olmayıp penaltı kararı verilen an. 33 71 Yanıtla
  • 9dvh5qjxs4 9dvh5qjxs4:
    hakem kaç para aldı bu penaltıya 24 56 Yanıtla
    Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    Atılan golu iptal eden hakem için diyon demi 9 0
  • Talat Yelbuz Talat Yelbuz:
    TIYATRO BASLADI.KUSDAS TIYATROSU 22 53 Yanıtla
  • hasanozpalas1970 hasanozpalas1970:
    Bu maçları yetkililer izlemiyor mu nereye kadar devam edecek ne olacak böyle 22 28 Yanıtla
    Byaydin Yeniden Byaydin Yeniden:
    oszmanlı cocuklarının kararları.. kısaltmasına bak anlarsın demek istedigimi 0 2
  • Emre Osman Emre Osman:
    fener gol atana kadar bu maç bitmez demişti fanatik fenerli bir arkadaşım valla doğru söylemiş. tiyatroya devam 15 27 Yanıtla
    Eren Eren:
    Penaltı dogal konumdaydı, 6S- Samsun Tiyatronu hatırladın mı? 6 1
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
