 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mustafa Savaş, Aydın'da gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Mustafa Savaş, Aydın'da gazetecilerle bir araya geldi

AK Parti'nin Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı Mustafa Savaş, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Savaş, Aydın'ın kaybedecek 5 yılı daha olmadığını vurgulayarak, şehri en iyi şekilde yönetmek ve hak ettiği yere ulaştırmak için birlikte çalışacaklarını söyledi. Etkinliğe AK Parti milletvekilleri ve il başkanı da katıldı.

Mustafa Savaş, Aydın\'da gazetecilerle bir araya geldi
13.01.2024 - 11:19,
Abone Ol

AK Parti'den Aydın Büyükşehir Belediye başkan adayı olan Mustafa Savaş, kentte görev yapan gazetecililerle bir araya geldi.

Mustafa Savaş, Efeler ilçesindeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte, Aydın'ın kaybedecek 5 yılı daha olmadığını söyledi.

Doğup büyüdüğü topraklara olan borcunu ödemek için yola çıktığını aktaran Mustafa Savaş, şöyle konuştu:

"Ege Bölgesi'nin en gözde şehri iken şimdi maalesef emsallerinden en az 15-20 geride bir şehirde yaşıyoruz. Bunu hak etmiyoruz. Bu şehir bize emanet. Bize emanet olan şehri yerel yönetim anlamında en iyi şekilde yönetmek, yatırımlar yapmak, hak ettiği yere ulaştırmak hepimizin görevi. Bunu inşallah hep birlikte yapacağız. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte kazanacağız ve hep birlikte bu şehri beraber yöneteceğiz."

Etkinliğe AK Parti milletvekilleri Seda Sarıbaş, Ömer Özmen, AK Parti MKYK Üyesi Umut Tuncer ve AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten de katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mustafa Savaş, AK Parti, Efeler, Aydın, Yerel yönetim, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mustafa Savaş, Aydın'da gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika


12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:52:07. #1.13#
SON DAKİKA: Mustafa Savaş, Aydın'da gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement