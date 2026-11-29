MUSUL (AA) – Irak Federal Dürüstlük Komisyonu, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadele kapsamında Musul kentinde yürütülen bir soruşturma kapsamında Petrol Kontrol Noktaları Şubesi Müdürü ile Enerji Polisi biriminde bir komiserin 7'şer yıl hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Irak resmi haber ajansı INA'nın haberine göre, Komisyondan yapılan yazılı açıklamada, Musul Ceza Mahkemesi Birinci Dairesinin, bir grup emniyet görevlisi ve personelin bazı kaçakçılarla işbirliği yaparak petrol ürünlerinin vilayet dışına kaçırılmasını kolaylaştırdığına ilişkin davada 2 sanık hakkında 7'şer yıl hapis cezası verdiği belirtildi.

Kaçakçılık faaliyetlerinin çok sayıda araç ve akaryakıt tankerinden oluşan bir filo aracılığıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, yakıt yüklü araçların geçişine izin verilmesi karşılığında Musul Petrol Polisi kontrol noktalarında görevli personele para ödendiği, ayrıca kentte petrol kaçakçılığı yapılan sahalardan da haraç ve para toplandığı kaydedildi.

Mahkemenin sanıklara yaklaşık 6 bin dolar para cezası verdiği, bu cezanın ödenmemesi halinde sanıkların 3'er yıl daha hapis yatmasına hükmettiği bildirildi.

Açıklamada söz konusu sanıkların isimleri ise belirtilmedi.

Açıklamada ayrıca mahkemenin dosyadaki delilleri yeterli ve ikna edici bulduğu, mahkumiyet kararlarını 1983 tarihli 160 sayılı karar ile Irak Ceza Kanunu'nun iştirak hükümleri kapsamında verdiği aktarıldı.