Müzeler Haftası\'nda Seramik Atölyesi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, "Müzeler Haftası" etkinlikleri kapsamında anasınıfı öğrencilerine yönelik seramik atölyesi çalışması gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesi'nde düzenlenen etkinlikte Karagözoğlu İlkokulu anasınıfı öğrencileri, seramik sanatçısı Ece Sarıca'nın gözetiminde çamura dokunarak hayallerini seramiğe dönüştürdü.

Sanatla iç içe bir nesil yetiştirilmesi hedeflenen etkinlikte, çocukların motor becerilerinin geliştirilmesi ve çamurun rahatlatıcı etkisiyle eğlenceli vakit geçirmeleri sağlandı.

Yaklaşık 10 yıldır Güre mahallesinde eğitim alanında faaliyet gösteren bir atölye işlettiğini belirten seramik sanatçısı Sarıca, çocukları sanatla buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Miniklere seramik hakkında bilgiler veren ve yapım tekniklerini uygulamalı olarak gösteren Sarıca, "Bugün burada çocuklarımızla birlikte Müzeler Haftası için bir etkinlik düzenledik. Onlara çamurun verdiği rahatlatıcı etkiyle güzel bir faaliyet sunmayı amaçlıyoruz." dedi.