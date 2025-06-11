Müzelerde Bayram Yoğunluğu

(ANKARA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerleri, Kurban Bayramı tatilinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Arife günüyle birlikte bayram iznini kapsayan 5 günlük süreçte, toplam 633 bin 527 kişi, Türkiye'nin dört bir yanındaki müze ve ören yerlerini ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ziyaretçi sayılarını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı. Bakan Ersoy paylaşımında, şunları kaydetti:

"Bayramda Kültüre Akın! Arefe günüyle birlikte bayram tatilinde, Türkiye'nin doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine uzanan 200'e yakın müze ve ören yerimizde toplam 633 bin 527 ziyaretçiyi ağırladık. Güneşin doğuşunu Nemrut'ta karşılayanlardan, gün batımını Efes'te uğurlayanlara kadar. Her adımda kültürle buluştuk, her adımda tarih canlandı.

İzmir Efes ve Denizli Pamukkale zirvede

Bakanlık verilerine göre, ziyaretçi sayısında ilk sırayı İzmir Efes Ören Yeri aldı. 5 günlük süreçte Efes'i toplam 56 bin 423 kişi gezdi. Denizli'deki Hierapolis (Pamukkale) Ören Yeri ise 53 bin 363 ziyaretçiyle ikinci sırada yer aldı. Nevşehir Göreme 24 bin 483, Şanlıurfa Göbeklitepe 23 bin 176, Paşabağlar ise 20 bin 187 ziyaretçiyle tatil süresince en çok ilgi gören ören yerleri arasında öne çıktı.

İlk 15 sırada yer alan ören yeri ve müzeler arasında ayrıca Antalya'daki Olympos, Phaselis ve Patara ören yerleri; İstanbul'daki Galata Kulesi ve Arkeoloji Müzesi; Trabzon Sümela Manastırı, Aksaray'daki Ihlara Vadisi, Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi, Nevşehir'deki Kaymaklı ve Derinkuyu Yeraltı Şehirleri de dikkat çekti.

En çok ilgi gören ören yerler

Efes (İzmir): 56 bin 423 kişi

Hierapolis - Pamukkale (Denizli): 53 bin 363 kişi

Göreme (Nevşehir): 24 bin 483 kişi

Göbeklitepe (Şanlıurfa): 23 bin 176 kişi

Paşabağlar (Nevşehir): 20 bin 187 kişi