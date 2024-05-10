Müziğin İneklerin Süt Verimliliği Üzerindeki Etkisi Araştırılıyor - Son Dakika
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Müziğin İneklerin Süt Verimliliği Üzerindeki Etkisi Araştırılıyor

Müziğin İneklerin Süt Verimliliği Üzerindeki Etkisi Araştırılıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde bulunan büyükbaş hayvan çiftliğindeki ineklere müzik dinletilerek, müziğin süt verimliliğine ve hayvan davranışlarına etkisi araştırılıyor. Proje kapsamında, müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği takip ediliyor, hayvanların müziğe verdikleri tepki gözlemleniyor. Araştırmanın sonuçlarına göre, müziğin ineklerin süt verimliliği üzerinde olumlu etkisi olduğu görülüyor.

10.05.2024 18:05
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) bulunan büyükbaş hayvan çiftliğindeki ineklere müzik dinletilerek, müziğin süt verimliliğine ve hayvan davranışlarına etkisi araştırılıyor.

Hayvancılıkta ihtisaslaşan MAKÜ'de, geçtiğimiz yıl Veteriner Fakültesi ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile Tarım, Hayvancılık ve Gıda Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde başlatılan proje kapsamında, üniversitenin çiftliğinde müzik dinletilen ineklerin süt verimliliği takip ediliyor, hayvanların müziğe verdikleri tepki gözlemleniyor.

MAKÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Dr. Zeki Nacakcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, müzikle ineklerin süt verimliliğini artırmanın mümkün olup olmadığını araştırmak için bu projeye başladıklarını söyledi.

Daha önceki yıllarda daha çok klasik müziğin hayvanlar üzerindeki etkisinin araştırıldığını belirten Nacakcı, kendi araştırmalarında Türk halk müziği, yöresel ve meditasyon müzikleri kullanarak diğer araştırmalardan farklılaştıklarını aktardı.

Nacakcı, araştırmayı ilk önce fareler üzerinde denediklerini dile getirerek, "Farelerin stres ve süt hormonlarını etkileyen çalışmalar yaptık. Bu çalışmada belli başlı müzikleri belirledik. Müziği hangi desibelde hangi sürelerde vereceğimizi belirledikten sonra büyükbaş çiftliğindeki ineklere günün belirli saatlerinde müzik dinletmeye başladık." diye konuştu.

İneklerin en çok süt sağımına giderken strese girdiklerini vurgulayan Nacakcı, şöyle konuştu:

"Onlara o anda farklı müzikler dinleterek Pavlov gibi denemeler yapıyoruz. Araştırmanın sonuçlarını henüz almadık ama görünen o ki süt verimliliğine olumlu etkisi olduğu yönünde ilerliyoruz. İneklerin müziklere çok güzel tepki verdikleri belli oluyor. Ben bu kadar aşırı bir tepki vermelerini beklemiyordum, müzik çalmaya başladığında direkt müziğe odaklanıyorlar ve müziklere uygun hareket ediyorlar. Türk halk, caz ve meditasyon müziklerine diğer müziklere oranla daha fazla tepki verdiklerini gözlemledik. Projenin bilimsel verilerini de açıklayacağız."

Proje, 3 ay sonra tamamlanacak.

Kaynak: AA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Müziğin İneklerin Süt Verimliliği Üzerindeki Etkisi Araştırılıyor - Son Dakika

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