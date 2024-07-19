Myanmar'da çatışmalarda 2 haftada en az 38 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Myanmar'da çatışmalarda 2 haftada en az 38 sivil hayatını kaybetti

Myanmar'ın Şan eyaletinin Lashio bölgesinde ordu ile silahlı isyancı gruplar arasında çıkan çatışmalar sonucunda son 2 haftada en az 38 sivil yaşamını yitirdi. Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (NDAA) ile silahlı kuvvetler arasındaki çatışmalar hala devam ediyor. Sivil toplum örgütlerine göre, ölümlerin çoğu sivil alanlara yapılan topçu atışları ve hava saldırıları sonucu gerçekleşiyor. Bu çatışmalar sebebiyle on binlerce kişi yerinden edilmiş durumda. Myanmar'daki askeri darbenin ardından darbe karşıtı protestolar ve isyancı gruplara yapılan müdahaleler sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti ve binlerce gösterici gözaltına alındı.

19.07.2024 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Myanmar'da Şan eyaletinin kuzeyindeki Lashio bölgesinde ordu ile silahlı isyancı gruplar arasında çıkan çatışmalar sebebiyle 2 haftada en az 38 sivil hayatını kaybetti.

"The Irrawaddy" sitesinin haberine göre, Lashio bölgesinde Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (NDAA) ile silahlı kuvvetler arasında 3 Temmuz'da yeniden başlayan çatışmalar hala devam ediyor.

Son 2 haftada ordu ile silahlı isyancı gruplar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle en az 38 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgede faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütünün çalışanı, yaptığı açıklamada, "Ölümlerin çoğu sivil alanlara yapılan topçu atışları sonucu gerçekleşiyor. Hangi tarafın bunu yaptığını belirlemek zor. Ordunun hava saldırıları da ölümlere yol açıyor." dedi.

Myanmar ordusunun Kuzeydoğu Komuta Merkezi'ne ev sahipliği yapan Lashio'da silahlı kuvvetlerin hava saldırıları sebebiyle on binlerce kişi yerlerinden edilmişti.

16 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri, "Myanmar rejiminin" aralarında Arakanlı Müslümanların da bulunduğu yerinden edilen kişileri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek, bölgede artan şiddete karşı uyarıda bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Myanmar, Uluslararası, İnsan Hakları, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Myanmar'da çatışmalarda 2 haftada en az 38 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:40 Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı Bakan Şimşek: KKM stoku 47 haftadır kesintisiz gerileyerek 1,5 trilyon TL azaldı
17:00 Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi İşte dakika dakika global yazılım krizi Terminallerde kaos yaşandı, acil ameliyatlar ertelendi! İşte dakika dakika global yazılım krizi
16:33 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze’de işgalci güç konumundadır Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Gazze'de işgalci güç konumundadır
14:08 Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM’ye giden vatandaşlar eli boş döndü Yazılım kaynaklı sorun nedeniyle ATM'ye giden vatandaşlar eli boş döndü
10:04 Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz Ayşe Ateş: Büyük bir karanlık güce karşı savaşıyoruz
17:01 Ankara’daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı Ankara'daki Hacı Zeliha Sucu Camii ibadete açıldı, törene eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar da katıldı
16:14 Mardin’i karıştıran dolandırıcılık olayı 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular Mardin'i karıştıran dolandırıcılık olayı! 140 Milyon dolarla ortalıktan kayboldular
15:03 İngilitere’de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi İngilitere'de hayat kadınlığı yaptığı ortaya çıkan 30 yaşındaki kadın öğretmen, meslekten men edildi
15:00 Icardi üzgünken onun umrunda bile değil Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı Icardi üzgünken onun umrunda bile değil! Wanda sere serpe yatıp masaj yaptırdı
14:59 Yıldız Sarayı ziyarete açıldı Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak Yıldız Sarayı ziyarete açıldı! Ağustos sonuna kadar ücretsiz olacak
14:59 Gelinim Mutfakta’da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi Gelinim Mutfakta'da sürpriz ayrılık: Nursel Ergin yerine Hünel geldi
14:18 Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti Kaza yapıp kaçtı, önce çevreye sonra kalbine ateş etti
14:12 Elon Musk, Microsoft’un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi Elon Musk, Microsoft'un yaşadığı kesintiye alaycı paylaşım yaparak yanıt verdi
13:58 Mehmet Büyükekşi’den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı Mehmet Büyükekşi'den veda mesajı: Yaptıklarımız Türk futbol tarihine yazıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 18:51:18. #1.13#
SON DAKİKA: Myanmar'da çatışmalarda 2 haftada en az 38 sivil hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement