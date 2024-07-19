Myanmar'da çatışmalarda 2 haftada en az 38 sivil hayatını kaybetti

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Myanmar'da Şan eyaletinin kuzeyindeki Lashio bölgesinde ordu ile silahlı isyancı gruplar arasında çıkan çatışmalar sebebiyle 2 haftada en az 38 sivil hayatını kaybetti.

"The Irrawaddy" sitesinin haberine göre, Lashio bölgesinde Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (NDAA) ile silahlı kuvvetler arasında 3 Temmuz'da yeniden başlayan çatışmalar hala devam ediyor.

Son 2 haftada ordu ile silahlı isyancı gruplar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle en az 38 sivil yaşamını yitirdi.

Bölgede faaliyet gösteren bir sivil toplum örgütünün çalışanı, yaptığı açıklamada, "Ölümlerin çoğu sivil alanlara yapılan topçu atışları sonucu gerçekleşiyor. Hangi tarafın bunu yaptığını belirlemek zor. Ordunun hava saldırıları da ölümlere yol açıyor." dedi.

Myanmar ordusunun Kuzeydoğu Komuta Merkezi'ne ev sahipliği yapan Lashio'da silahlı kuvvetlerin hava saldırıları sebebiyle on binlerce kişi yerlerinden edilmişti.

16 Temmuz'da Birleşmiş Milletler (BM) üyeleri, "Myanmar rejiminin" aralarında Arakanlı Müslümanların da bulunduğu yerinden edilen kişileri canlı kalkan olarak kullandığını belirterek, bölgede artan şiddete karşı uyarıda bulunmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.