Myanmar'da Haşhaş Tarlası İmha Edildi

Güncel

YANGON, 18 Şubat (Xinhua) -- Myanmar polisi ülkenin doğusundaki Shan eyaletinde 30 dönümlük haşhaş tarlasını imha etti.

Myanmar devletine ait Myanma Alinn gazetesinin salı günü bildirdiğine göre tarlalar, eyaletin Pa-O özyönetim bölgesinin Hsihseng kasabasında bulunuyor.

Yerel yetkililerle birlikte hareket eden polisin 15 Şubat'ta ilçeye gelerek üç farklı noktadaki haşhaş tarlalarını imha ettiği belirtildi.

Polisin ilçedeki diğer haşhaş tarlalarını ortadan kaldırmak için operasyonlara devam ettiği kaydedildi.