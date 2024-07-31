Myanmar'da olağanüstü hal 6 ay daha uzatıldı

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YANGON, 31 Temmuz (Xinhua) -- Myanmar Ulusal Savunma ve Güvenlik Konseyi (NDSC) ülkedeki olağanüstü hali 6 ay daha uzattı.

Devlete ait Myanmar Radyo ve Televizyonu'nun (MRTV) haberine göre, NDSC'nin Çarşamba günü Nay Pyi Taw'da düzenlenen toplantısında hazır bulunan tüm üyeler, olağanüstü hal süresinin uzatılması konusunda anlaştı. Uzatma kararının, Devlet Anayasası'nın 425. maddesi çerçevesinde alındığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca seçim hazırlıkları, mevcut kalkınma çalışmaları, ulusal nüfus ve konut sayımı hazırlıklarının yanı sıra eğitim, sağlık ve tarım sektörlerine ilişkin konular da ele alındı.

Şubat 2021'de bir yıl süreyle olağanüstü hal ilan eden Myanmar, bu yıl 31 Temmuz'a kadar OHAL'i altı ay süreyle toplam beş kez uzatmıştı.