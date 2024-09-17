Myanmar'da Yagi Tayfunu'ndan 226 Kişi Hayatını Kaybetti

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Myanmar'da Yagi Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 226'ya yükseldi.

BBC'nin haberine göre, Vietnam, Laos ve Tayland'ın kuzeyini vuran ve büyük hasarlara yol açan Yagi Tayfunu, Myanmar'da da hayatı olumsuz etkiledi. Tayfun, bölge genelinde 500'den fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Myanmar'daki cunta yönetimi, Yagi Tayfunu'ndan kaynaklanan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 226 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 80 kişinin ise halen kayıp olduğunu duyurdu.

Mandalay ve Bago bölgelerinin orta kesimlerinin yanı sıra doğu Shan eyaletinde pek çok köyün sular altında kaldığı, yüzbinlerce dönüm ekili arazinin zarar gördüğü bildirildi. Ayrıca Mon, Kayah ve Kayin eyaletleri de tayfundan ciddi şekilde etkilendi.

500 bin kişi acil gıdaya gereksinim duyuyor

Birleşmiş Milletler (BM) tayfunun vurduğu ülkede 500 binden fazla kişinin acil gıda, içme suyu, barınak ve giysiye ihtiyaç duyduğunu açıkladı.

Myanmar askeri yönetim lideri General Min Aung Hlaing, diğer askeri yetkililer eşliğinde tayfundan etkilenen bölgeleri ziyaret etmiş ve buralardaki kurtarma, yardım ve rehabilitasyon çalışmalarını denetlemişti.