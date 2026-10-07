Nablus'un Akraba kasabasında İsrailli yerleşimciler bir aracı yaktı

Nablus'un Akraba kasabasında İsrailli yerleşimciler bir aracı yaktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Akraba kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından yakılan bir aracı Filistinliler inceledi. 6 Ekim 2026 tarihli fotoğrafta Filistinlilerin yakılan aracı incelediği görülüyor; fotoğraf Nidal Eshtayeh/Xinhua'ya ait.
NABLUS, 7 Ekim (Xinhua) -- Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Akraba kasabasında İsrailli yerleşimciler tarafından yakılan bir aracı inceleyen Filistinliler, 6 Ekim 2026. (Fotoğraf: Nidal Eshtayeh/Xinhua)
Kaynak: Xinhua
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