Nadir Uğur Böceği Örümceği İnegöl\'de Görüldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, soy tehlikesi bulunduğundan Britanya IUCN Kırmızı Listesi'nde tehlikedeki türler kategorisinde değerlendirilen 'Uğur böceği örümceği' görüldü. Nadir rastlanan tür, kırmızı-siyah benekli renkleriyle ilgi çekti.

'Eresus sandaliatus' veya bilinen adıyla 'Uğur böceği örümceği', İnegöl ilçesinde, bir evin duvarında görüldü. Nadir rastlanan tür, bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Eresidae familyasının Eresus cinsinden olan, Avrupa'da ve Türkiye'de yaşayan çok zehirli olmayan örümcek, kırmızı-siyah benekli görüntüsüyle dikkat çekiyor. Erkekleri, uğur böceği desenli karna sahip olan örümceğin, dişileri ise tekdüze siyah bir görünüme sahip olan örümceklerin dişileri 10-16 milimetre, erkekleri ise 6-9 milimetre uzunluğunda boya sahip olduğu belirtiliyor. Avrupa'da İngiltere'de, güney Norveç ve kuzey İtalya'ya kadar yayılım gösteren Uğur böceği örümceği, Türkiye'deki 3 Eresus türünden biri. Soy tehlikesi bulunduğundan Britanya IUCN Kırmızı Listesi'nde tehlikedeki türler kategorisinde değerlendirilen örümceğin ısırığının, hafif lokal semptomlarla sınırlı olduğu ve tıbbi müdahale gerektirmediği belirtilirken, tarıma zarar veren küçük böceklerle beslendiği için doğadaki ekolojik denge açısından faydalı bir tür olarak değerlendiriliyor.