Bakırköy Muhabbeti'nin Bu Haftaki Konuğu Naim Babüroğlu Oldu

(İSTANBUL)- Bakırköy Belediyesi'nin düzenlediği "Bakırköy Muhabbeti" söyleşileri kapsamında bu haftanın konuğu tarihçi, yazar ve emekli tuğgeneral Naim Babüroğlu oldu.

Tarihçi, yazar ve emekli tuğgeneral Naim Babüroğlu, "Atatürk ve Cumhuriyet" söyleşisiyle Bakırköylülerle buluştu. Söyleşide Naim Babüroğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kurulan Cumhuriyet'in tarihsel sürecini ve önemini katılımcılarla paylaştı. Katılımcılar, söyleşi boyunca hem tarihsel bilgiler edinme hem de merak ettikleri soruları sorma fırsatı buldu. Programa Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Ovalıoğlu da katıldı. Etkinlik, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Söyleşinin sonunda Naim Babüroğlu, kitaplarını okuyucuları için imzaladı.

"Bakırköy'e ivme kazandırdı"

Söyleşi hakkında duygu ve düşüncelerini paylaşan Naim Babüroğlu, "Her hafta böyle bir etkinliğin düzenlenmesi hem yurttaşlarımızın bilgi ihtiyacını karşılıyor hem de bizleri okuyucularımızla buluşturuyor. Hele ki Atatürk ve Cumhuriyet konusunda beni çağırmaları benim için büyük bir onur. Bu etkinlik Bakırköy'e bir ivme kazandırdı. Sayın belediye başkanımıza ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.