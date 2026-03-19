Nallıhan'da Ramazan Etkinliği

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde, "Çocuklarımız Camide, Harçlıklar Cepte" etkinliği yapıldı.

Nallıhan Müftülüğü İlçe Gençlik Koordinatörlüğünün düzenlediği programda, 80 öğrenci iftar sofrasında bir araya geldi.

Ramazan ayı dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde; vakit ve teravih namazlarına katılarak hadis ezberleyen öğrenciler ile söz konusu etkinliğe katılan öğrencilerin katılım durumlarına göre oluşturulan puantaj cetveli de dikkate alınarak tüm öğrenciler ödüllendirildi.

Programa, Nallıhan Kaymakamı Semih Doğanoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Kenan Altınkaya ile öğrenciler ve velileri katıldı.