Namibya'da bir uçak kazası sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

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WİNDHOEK, 4 Mayıs (Xinhua) -- Namibya'nın başkenti Windhoek'te Cuma gecesi bir uçağın Pioneers Park'ın yerleşim bölgesine düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Namibya Polis Kuvvetleri Başkomiseri Elifas Kuwinga, bakım test uçuşu için iki pilot ve bir teknisyen taşıyan uçağın yerleşim bölgesine düştüğünü ve olayda üç mürettebatın da hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kuwinga, "Soruşturma tamamlandığında kapsamlı bir rapor yayımlanacak. Şu anda ilgili tüm taraflar olay yerinde bulunuyor" dedi.

Söz konusu uçak, tarifeli yolcu hizmetleri sunan özel bir operatör olan Westair Havacılık'a aitti.