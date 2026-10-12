Namibya'nın Zambezi bölgesinde şap nedeniyle hayvan ticareti kısıtlandı - Son Dakika
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Namibya'nın Zambezi bölgesinde şap nedeniyle hayvan ticareti kısıtlandı

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Namibya'nın Zambezi bölgesindeki Kalala Adası'nda 20 büyükbaşta şap belirtisi görülünce alınan 12 numunenin tamamı pozitif çıktı. Bakanlık bölgede hayvan hareketleri ve ticaretini kısıtlarken Baş Veterinerlik Yetkilisi Kenneth Shoombe acil aşılama başlatıldığını bildirdi.

CAPE Namibya'nın kuzeydoğusundaki Zambezi bölgesinde, şap hastalığı salgınının tespit edilmesinin ardından hayvan hareketleri ve ticaretine kısıtlamalar getirildi.

Tarım, Balıkçılık, Su ve Toprak Reformu Bakanlığından yapılan açıklamada, Zambezi bölgesindeki Kalala Adası'nda 20 büyükbaş hayvanda şap hastalığı belirtilerine rastlandığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu hayvanlardan alınan 12 numunenin tamamının laboratuvar testlerinde pozitif çıktığı belirtildi.

Bakanlığın hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla bölgede büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarla diğer çift tırnaklı hayvanların hareketlerini ikinci bir duyuruya kadar yasakladığı kaydedilen açıklamada, bölgedeki hayvan pazarları ve mezatların faaliyetlerinin durdurulduğu, daha önce verilen hayvan taşıma izinlerinin iptal edildiği ve yerel mezbahalardaki kesim faaliyetlerine kısıtlama getirildiği aktarıldı.

Namibya Baş Veterinerlik Yetkilisi Kenneth Shoombe, basına yaptığı açıklamada, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bölgede acil aşılama çalışmalarının başlatıldığını ve hayvan hareketlerinin denetlenmesi için kontrol noktaları oluşturulduğunu bildirdi.

Namibya'da şap hastalığı salgını

Namibya'da şap hastalığı salgını ilk olarak 23 Eylül'de ülkenin güneyindeki Karasburg bölgesinde tespit edilmişti.

Bakanlığın 9 Ekim'de açıkladığı verilere göre, Karasburg bölgesinde salgının görüldüğü çiftlik sayısı 17'ye yükselirken 129 hayvandan alınan numunelerde şap hastalığı tespit edilmişti.

Şap hastalığı, sığır, manda, koyun ve keçi gibi çift tırnaklı hayvanlarda görülen ve hızla yayılabilen bulaşıcı bir hastalık olarak biliniyor.

Hayvanlarda et ve süt veriminin düşmesine neden olan hastalık, canlı hayvan ve hayvansal ürün ticaretini de olumsuz etkileyerek büyük ekonomik kayıplara yol açabiliyor.

Kaynak: AA
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