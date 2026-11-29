Belçika'nın Valonya Bölgesi'nin başkenti Namur'daki belediye binası yangın sonucu büyük çapta hasar gördü, kamu hizmetleri durma noktasına geldi.

Belçika'nın Fransızca kamu yayıncısı RTBF'nin haberine göre gece yarısı Namur kent merkezindeki belediye binasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın inşaat çalışmaları süren bölümünde başladığı değerlendirilen yangın, üst katlara yayıldı.

Alevler nedeniyle belediye binasının iki kanadı tamamen tahrip oldu, meclis salonu, vatandaşlık hizmetleri ile çok sayıda idari birim kullanılamaz hale geldi.

Belediyenin bilgi teknolojileri birimleri ile sunucuları da alevlerden etkilendi, belediye hizmetlerine ait bazı belgeler yok oldu.

Bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu

Alevlerin bitişikteki binaya sıçramasını önlemek amacıyla bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu.

Çevre sakinlerine uyarı mesajı gönderilerek ikinci duyuruya kadar kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları istendi.

Yangına 60 itfaiyeci, 7 itfaiye aracı, 3 merdivenli araç, 3 su tankeri ve bir insansız hava aracıyla müdahale ediliyor.

Müdahale sırasında ensesine kiriş düşen itfaiyeci ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çıkış nedeni henüz tespit edilemedi

Namur Belediye Başkan Vekili Charlotte Bazelaire, "Yangının çıkış nedeni, binada meydana gelen hasarın boyutu ve yeniden inşa çalışmalarının ne kadar süreceği gibi sorular henüz yanıtlanabilmiş değil. Bu soruların yanıtlanması zaman alacak." açıklamasında bulundu.

Yangınla mücadele çalışmalarının sürdüğünü, bunun yanı sıra belediye yönetim komitesinin de toplandığını ifade eden Bazelaire, yangının belediye yönetiminin işleyişi üzerindeki etkilerinin ayrıntılı şekilde değerlendirileceğini belirtti.

Bazelaire, "Şu an itibarıyla tüm idari hizmetlerin bu durumdan etkileneceği ve belediye binasının bir süre halka kapalı kalacağı kesin." ifadesini kullandı.