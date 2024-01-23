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Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan Renkli Görüntüler - Son Dakika
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Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan Renkli Görüntüler

Çin'in Yunnan eyaletinde bulunan Dianchi Gölü'nün güney kıyısındaki Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı, sekoya ormanları ve göçmen kuşların oluşturduğu renkli atmosferiyle dikkat çekiyor. Her yıl birçok göçmen kuşun kış mevsimini geçirmek için akın ettiği park, yerel yönetimin ekolojik iyileştirme projeleriyle restore edilen sulak alan ekolojik sistemine ev sahipliği yapıyor. Dianchi Gölü, bölgenin en büyük tatlı su gölü olup çevrenin dengelenmesinde önemli bir rol oynuyor. Şafak vaktinde güneşin altın rengindeki ışıklarıyla süslenen park, doğal güzellikleriyle büyüleyici bir manzara sunuyor.

Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı\'ndan Renkli Görüntüler
23.01.2024 - 16:46,
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Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı'ndan çeşitli görüntüler

Şafak vaktinde Dianchi Gölü'nün güney kıyısındaki sekoya ormanlarının ve göçmen kuşların yarattığı renkli atmosferi ziyaret etmeye ne dersiniz?

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dianchi Gölü'nün güney kıyısındaki Nandianchi Ulusal Sulak Alan Parkı, geniş sekoya ormanlarına ev sahipliği yapıyor.

Her yıl çok sayıda göçmen kuş, kış mevsimini geçirmek için buraya akın ediyor.

Yerel yönetim son yıllarda ekolojik iyileştirme projeleri gerçekleştirerek nehirler, hendekler, göletler ve göllerden oluşan sulak alan ekolojik sistemini restore etti.

Bölge, 2019 yılında resmi olarak ulusal sulak alan parkı ilan edildi.

Yunnan Guizhou Platosu'ndaki en büyük tatlı su gölü olan Dianchi Gölü, 300 kilometrekareden büyük bir alana yayılıyor.

"Zirvelere gömülü parlak inci" diye bilinen göl, yerel çevrenin dengelenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Kış güneşi altın rengindeki ışıklarını doğal güzelliklere yayarken, bu muazzam manzarayı görmek için daha iyi bir zaman olamaz!

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Yunnan'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua
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