Nara Burnu\'nda sürüklenen 17 metrelik teknedeki 2 kişi Kıyı Emniyeti\'nce kurtarıldı

Nara Burnu'nda sürüklenen 17 metrelik teknedeki 2 kişi Kıyı Emniyeti'nce kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çanakkale Boğazı'nda Nara Burnu önlerinde makine arızası yapan 17 metre boyundaki tekne sürüklenmeye başladı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye botunca kurtarılan 2 kişinin bulunduğu tekne, yedeklenerek Eceabat Limanı'nda emniyete alındı.
Çanakkale Boğazı'nda sürüklenen tekne, Kıyı Emniyeti ekibince kurtarıldı.
İçinde 2 kişi bulunan 17 metre boyundaki teknede, Çanakkale Nara Burnu önlerinde makine arızası meydana geldi.
Teknenin sürüklenmeye başlaması üzerine Kıyı Emniyeti'ne bağlı KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunca bölgeye sevk edildi.
Yedeklenen tekne Eceabat Limanı'nda emniyete alındı.
Kaynak: AA
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